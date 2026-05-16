«شبكات».. عندما يتحول السطو إلى ضحك وسخرية ويتجسس القادة على دفاتر الملاحظات

تناولت حلقة (16 مايو/أيار 2026) من برنامج شبكات عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي مقطع فيديو لعملية سطو في لندن فشلت بطريقة غريبة بملايين المشاهدات.

تحولت مشاهد فيديو لسطو غريب في لندن باستخدام أسلوب "الرام راي" لمادة للضحك وسخرية الملايين على منصات التواصل الاجتماعي بعد الفشل الذريع الذي انتهت إليه العملية.

جدير بالذكر أن أسلوب "الرام راي" يقوم على اقتحام الواجهات والمحلات التجارية بواسطة صدمها بسيارة.

لكن اللصوص لم يفشلوا في مهمتهم هذه فحسب، بل إنهم تحولوا لسخرية الملايين، بعد أن تداولت منصات التواصل عددا من المشاهد تتضمن مفارقات كوميدية وردود أفعال غريبة أحبطت مخطط السطو برمته.

كما رصدت الحلقة "التريند" الذي انتشر كالنار في الهشيم، بعد رصد لقطة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتفقد بطريقة غريبة دفتر ملاحظات الرئيس الصيني خلال مغادرة الأخير مقعده لإلقاء كلمة ترحيبية بضيفه الأمريكي.

وقد انقسمت آراء رواد مواقع التواصل بين من اعتبرها حركة عفوية أفرزت سيلا من "الميمز" الساخرة، ومن رأى فيها تجسيدا مبسطا لقمة الصراع والتجسس الخفي بين القطبين العالميين.

أيضا تناولت الحلقة تفاعل الناشطين مع الأنباء والتقارير المتعلقة باستشهاد القيادي البارز في كتائب القسام، عز الدين الحداد (أبو صهيب)، وركزت النقاشات الرقمية على مكانته العسكرية كموجه ومخطط لعمليات المقاومة، واستحضر المغردون مسيرته الطويلة في الميدان وتأثير هذا الحدث على المشهد الميداني.

كما سلطت الحلقة الضوء على الجدل والردود الغاضبة والمؤيدة التي أعقبت عملية اعتقال قيادي بارز في جماعة "كتائب حزب الله العراقي"، وتطرق التلخيص الرقمي إلى تداعيات هذا الاعتقال على الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وطبيعة العلاقة والتوازنات بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية.

وتوقفت شبكات مع الأخبار المتداولة حول إمكانية عودة مورينيو لريال مدريد، الأمر الذي أثار حماسا كبيرا بين جماهير الساحرة المستديرة على منصات التواصل، ورصدت الحلقة الشائعات والتقارير الرياضية المتداولة حول إمكانية عودة "السبيشال وان" جوزيه مورينيو لتدريب النادي الملكي (ريال مدريد)، وانقسمت آراء المشجعين بين مرحب يعتقد أن شخصيته القوية هي ما يحتاجه الفريق، وبين متخوف من أسلوبه التكتيكي والمشاكل التي قد ترافق عودته.