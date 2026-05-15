"شبكات" يستعرض "فخ" الصين لترمب وأزمة هواتفه المنتظرة

تناولت حلقة برنامج “شبكات” (2026/5/15) تفاعلات مغردين مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين، والجدل المثار حول مشروع هواتفه الذكية، إضافة لتميز طالب مصري وتفاعلات رياضية وسياسية أثارت صخبا واسعا.

وسلطت الحلقة الضوء على زيارة ترمب لبكين، حيث رصدت غياب "العناق الدافئ" والاكتفاء بمصافحة رسمية مع الرئيس شي جين بينغ، وناقش البرنامج تحذير الزعيم الصيني من الوقوع في "فخ ثوسيديديس"، وسط مخاوف من تحول التنافس الأمريكي الصيني إلى مواجهة عسكرية قد تضر بالعالم أجمع.

كما استعرض البرنامج أزمة شركة "ترمب موبايل" بعد تعثر تسليم هاتف "تي 1" الذهبي للمشتركين الذين دفعوا عربونا بملايين الدولارات، وتطرقت الحلقة إلى غموض مكان التصنيع وتغيير التصميمات الموعودة، مما أثار موجة من الانتقادات والاتهامات للشركة بالخداع بعد إزالة مواعيد التسليم النهائية من موقعها الرسمي.

واحتفت الحلقة بقصة الطالب المصري مصطفى مبارك، الذي اختارته جامعة كنتاكي الأمريكية متحدثا باسم دفعة التخرج، واستعرضت مسيرة الشاب الذي نال ثلاث شهادات بكالوريوس في الهندسة والبرمجة، وأسس شركة ناشئة مبتكرة تدمج بين التصميم والتقنية، وسط إشادات واسعة بتفوقه الأكاديمي وقيادته الطلابية.

وتناولت الحلقة العاصفة التي أثارها النجم الشاب لامين يامال برفع علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بلقب "الليغا"، ورصد البرنامج الهجوم الإسرائيلي الحاد عليه، مقابل رد رئيس الوزراء الإسباني الذي اعتبر التضامن فخرا، في وقت رسم فيه فنانون بغزة جدارية شكر للاعب على أنقاض المباني المدمرة.

وناقشت الحلقة أحداث الشغب العنيفة في العاصمة الليبية طرابلس عقب مباراة الاتحاد والسويحلي بسبب ركلة جزاء، وتطرقت لاقتحام محتجين مقرا حكوميا وإضرام النار فيه، وتدخل قوة عسكرية لفض الاشتباكات، وسط دعوات رسمية من المجلس الرئاسي لفرض سلطة القانون وضمان هيبة الدولة في الملاعب.

تقديم: لين البديري