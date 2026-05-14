شبكات: مغربي يستغل ثغرة في القانون وينصب نفسه ملكا ويؤسس إمبراطورية بسويسرا

تناولت حلقة (2026/5/14 ) من برنامج “شبكات” قصة شاب سويسري من أصول مغربية يُدعى يونس لوفينر، قرر في عام 2017 تنصيب نفسه ملكاً على سويسرا وإمبراطوراً لما سماه “إمبراطورية لوفينر”.

وأشارت الحلقة إلى أن مراسم التنصيب أقيمت في كنيسة بالعاصمة بيرن على وقع الموسيقى الأوبرالية، حيث منح لوفينر نفسه رتبتي مشير في الجيش الإمبراطوري وأدميرال الأسطول، متعاملاً مع كل ذلك بجدية تامة "لا تزال ماضية حتى اليوم".

واستغل لوفينر ثغرة في المادة 558 من القانون المدني السويسري، التي تتيح الاستحواذ على الأراضي المسجلة في السجل العقاري دون مالك، إذ جمع في حيازته 151 عقاراً وغابات وأجزاء من 83 طريقاً موزعة على 9 كانتونات، حصل على معظمها برسوم رمزية لا تتجاوز مئات الفرنكات.

وفي عام 2021 وحده، استحوذ على 50 قطعة أرض دفعة واحدة، ثم سك عملة أسماها "الفيلار الإمبراطوري" بقيمة 37 دولاراً للقطعة وأصدر منها 200 قطعة، واللافت أن السلطات السويسرية لم تتخذ أي إجراء قانوني بحقه، إذ تعامله بوصفه مواطناً عادياً.

كما سلطت حلقة شبكات الضوء على الموكب الأمني الضخم الذي رافق زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للصين، والذي استقطب اهتماماً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي شأن آخر رصدت الحلقة تفاعل النشطاء مع الهتافات الاحتجاجية التي اندلعت خلال مسابقة يوروفيجن، ورفع فيها العديد من الحضور شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية" احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، لتشعل من جديد النقاش حول الفصل بين الثقافة والمواقف السياسية.

كما تناولت الحلقة حادثة "نوروفيروس" التي ضربت سفينة سياحية فاخرة وأصابت ركاباً بأعراض حادة، مبينة أن هذا الفيروس من أشد مسببات التهاب المعدة والأمعاء انتشاراً في الأماكن المغلقة كالسفن الكبيرة.

وفي المجال الرياضي استعرضت الحلقة ردود أفعال النشطاء على تصريحات رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في أعقاب إنهاء ناديه الموسم دون أي لقب، وهي تصريحات فتحت تساؤلات واسعة حول مستقبله.