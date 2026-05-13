"شبكات" يستعرض مواصفات صاروخ "سارمات" ومحاولة إحراق مصحف بميشيغان

تناولت حلقة (13 مايو/أيار 2026) من برنامج “شبكات” عدداً من القضايا التي أثارت تفاعلاً على منصات التواصل، ومنها قرب دخول صاروخ “سارمات” الروسي العابر للقارات الخدمة.

فقد عززت روسيا عقيدة الردع النووي بإعلانها إدخال صاروخ "سارمات" (الشيطان 2) الخدمة نهاية العام الجاري؛ وهو صاروخ عابر للقارات يزن 200 طن، ويحمل 16 رأسا نوويا، وتبلغ سرعته 18 ألف كيلومتر في الساعة (18 ماخ)، ويصل مداه المداري إلى 35 ألف كيلومتر، مما يصعّب اعتراضه.

في المقابل، تواجه الولايات المتحدة فجوة تقنية وزمنية، حيث تعتمد حاليا على منظومة "مينوتمان 3" المتقادمة، بينما لن يدخل بديلها المتطور "سنتينل" الخدمة قبل عام 2030، وبمواصفات فنية (مدى وحمولة) أقل من نظيرها الروسي.

كما تناولت حلقة "شبكات" إحباط مواطنين مسلمين في ولاية ميشيغان الأمريكية محاولة الناشط اليميني جيك لانغ حرق نسخة من المصحف الشريف، حيث تدخلوا سلميا وسحبوا المصحف من يده واستخدموا مطفأة حريق لإعاقته ومنعه من إتمام فعلته.

وتطرقت الحلقة أيضا إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الصين، وهي الأولى منذ عقد، مشيرة إلى أن بكين تجاوزت "عقبة قانونية" معقدة لاستقبال وزير الخارجية ماركو روبيو، المدرج على قوائم عقوباتها منذ عام 2020.

ومن الموضوعات الأخرى التي سلطت عليها الحلقة الضوء، سعي أوكرانيا لإنتاج ملايين المسيرات، في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، مما استدعى حلولاً مبتكرة للتدريب؛ حيث وظفت شركة "وي ترو غن" لعبة (GTA V) كمنصة محاكاة لتدريب الطيارين على المناورات الحضرية وتجاوز العوائق في بيئة آمنة ومنخفضة التكلفة.