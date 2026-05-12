"شبكات".. لغز اختطاف شابة سورية يشعل المنصات

تناولت حلقة (2026/05/12) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع لغز اختفاء الطالبة بتول علوش المنحدرة من ريف بانياس بسوريا، والتي انقطع الاتصال بها من سكنها الجامعي باللاذقية قبل أسبوعين.

ورصد البرنامج حالة الذهول بعد ظهور بتول بزي محافظ (خمار وقفازات) لتعلن أنها غير مختطفة، وهو ما رفضته عائلتها والمجلس الإسلامي العلوي، الذين اتهموا سلطة الأمر الواقع بممارسة ضغوط عليها، مطالبين بلجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات القضية.

وسلطت الحلقة الضوء على احتمالية اشتعال جبهة الحرب بالمنطقة، خاصة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتراب نهاية الهدنة. فقد أكد ترمب خلال تصريحاته أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران بات "يحتضر"، وسط تقارير عن ميله لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية عقب عودته من الصين.

فيروس هانتا

وتطرقت الحلقة إلى تطورات فيروس "هانتا" وسفينة (هونديوس)؛ فبعد تسجيل 3 وفيات بفيروس "هانتا" القاتل في المحيط الأطلسي، قبلت جزر الكناري استقبال السفينة وإجلاء ركابها خلال 48 ساعة.

ووثقت المنصات مشاهد نزول الركاب ببدلات واقية زرقاء ضمن مسارات معقمة قبل ترحيلهم إلى دولهم، بينما توجهت السفينة إلى روتردام بهولندا لإخضاعها لتعقيم شامل، وسط تساؤلات حول إمكانية تحول الفيروس إلى وباء عالمي.

احتفالية بعلم فلسطين

وختمت الحلقة برفع نجم برشلونة لامين يامال علم فلسطين خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث احتفل برشلونة بلقب "الليغا" للمرة الثانية على التوالي، والـ29 في تاريخه.

وتصدر مشهد النجم يامال الترند العالمي بعد ظهوره فوق حافلة الأبطال وهو يرفع علم فلسطين ويُلوح به عالياً أمام الجماهير، في لقطة اعتبرها ناشطون رسالة تضامن قوية من قلب احتفالات بطل الدوري الإسباني.