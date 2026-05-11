شبكات.. ماكرون في جولة مفاجئة بشوارع الإسكندرية

سلط برنامج “شبكات” في حلقة 11 مايو/أيار 2026 الضوء على جولة مفاجئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع مدينة الإسكندرية، حيث ظهر ماكرون وهو يتجول بين المواطنين.

وأثارت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها خطوة ذكية لتعزيز "القوة الناعمة"، ومن انتقدها بوصفها مجرد عرض استعراضي.

كما سلطت الحلقة الضوء على قرار تجريد بشار الأسد من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه، وقد أثار هذا الخبر موجة من النقاشات بين المغردين حول التبعات القانونية والسياسية لهذا الإجراء، ومدى تأثيره على المشهد السوري العام، معتبرين أنها خطوة رمزية وقانونية هامة في مسار ملاحقة أركان النظام.

وفي العراق، كشفت تقارير استخباراتية وصحفية دولية، تصدرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، عن وجود موقع عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية، استخدم كقاعدة دعم لوجستي متقدمة خلال المواجهات الجوية الأخيرة بين تل أبيب وطهران.

ووفقا للمعلومات المسربة، تقع القاعدة في منطقة صحراوية نائية ومعزولة جغرافيا، يرجح أنها في عمق البادية بين محافظتي النجف وكربلاء (نحو 180 كم جنوب غرب المحافظتين). وقد أنشئت القاعدة بتنسيق استخباري عالي المستوى وبمعرفة مسبقة من الولايات المتحدة.

وطرحت الحلقة تساؤلا شغل الأوساط الاستخباراتية وهو: هل يخشى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الاغتيال؟ وذلك بعد رصد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في تحركاته الأخيرة، مما فتح باب التكهنات حول وجود تهديدات حقيقية أو مجرد زيادة في "فوبيا" الاستهداف.

أما رياضيا، فلم يغب الصخب الكروي عن الحلقة، حيث تم استعراض لقطات تتويج نادي برشلونة بلقب "الليغا"، ولكن ما ميز هذا التتويج هو حدوثه أمام أنظار غريمه التقليدي ريال مدريد (الميرينغي)، مما أضفى نكهة خاصة من السخرية والمنافسة بين جماهير الناديين عبر شبكات التواصل، معتبرين أن عودة "البلوغرانا" لمنصات التتويج تمثل بداية حقبة جديدة في الدوري الإسباني.