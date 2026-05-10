"شبكات".. مأساة في اليمن.. حين تتحول الرقية الشرعية إلى ساحة جريمة

تناولت حلقة “شبكات” بتاريخ (10 مايو/أيار 2026) عدة مواضيع حازت تفاعل النشطاء، منها موضوع العلاج بالرقية الشرعية من المس والتلبس الشيطاني في اليمن، وكذلك أول تجربة للدفع الإلكتروني في سوريا.

ففي مدينة الحديدة، تصدرت واقعة صادمة منصات التواصل الاجتماعي. وبدأت القصة من "الرقية الشرعية" التي يلجأ إليها البسطاء بحثاً عن شفاء، لكنها انتهت بمشهد مأساوي لراقي تعرض للسحل والتعذيب بتهمة التحرش. وبينما تضاربت الآراء، حسمت السلطات الموقف بضبط الجناة، لتفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول استغلال حاجة الناس وأوجاعهم.

وفي سوريا تفاعل النشطاء مع إطلاق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين، وأول شبكة مدفوعات إلكترونية محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للدفع بالبطاقات، إيذاناً بدخول سوريا إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.

ومن اليابان تفاعلت المنصات مع الكشف عن تطوير طائرات مسيرة (درون) مصنوعة من الورق المقوى المموج عبر شركة Air Kamui الناشئة، هذه الطائرات منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن وسريعة التجميع وتستهدف مهام الاستطلاع والهجوم الانتحاري.

وللمرة الأولى منذ عام 2007 يغيب عرض المعدات العسكرية في احتفالات روسيا بالذكرى الـ81 لـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية، الذي ينظر إليه عادة باعتباره استعراضا للقوة العسكرية الروسية.

فقد تفاجأ العالم أن العرض العسكري لهذا العام كان الأصغر منذ عقدين غابت عنه الدبابات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والآليات العسكرية الثقيلة، واقتصرت الاحتفالات على مشاركة جنود المشاة وعرض جوي تقليدي ببضع طائرات، ليبقى السؤال ما السبب في اختصار احتفالات يوم النصر الروسي؟

كما سلطت "شبكات" الضوء على تفاعل المنصات مع مباراة فريق الزمالك المصري في الجزائر، فبينما كان الوقت يشير إلى تعادل وشيك، خطف فريق اتحاد العاصمة فوزاً قاتلاً من ضيفه الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقب المباراة تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من النقاش الساخن، ولم يكن الحديث فقط عن الفنيات، بل تركز الجدل حول "جدوى الزمن الإضافي" في كرة القدم؛ حيث تساءل المشجعون بمرارة: "هل الوقت الضائع نعمة أم نقمة؟ وكيف يمكن لثوانٍ معدودة أن تقلب موازين البطولة وتغير مشاعر الملايين؟".