"شبكات" يتناول المهلة الدستورية لترمب واعتداء مستوطن على راهبة بالقدس

تناولت حلقة 2026/5/01 من برنامج “شبكات” انتهاء مهلة الشهرين التي يمنحها الدستور الأمريكي للرئيس دونالد ترمب لشن حرب خارجية دون تفويض من الكونغرس.

ورصدت الحلقة تفاعل مواقع التواصل مع محاولات إدارة دونالد ترمب تجاوز قانون صلاحيات الحرب إن لم يحصل على موافقة من الكونغرس بمواصلة العملية.

كما تناولت الحلقة ما اعتبره البعض تهكما من الرئيس الأمريكي على أذني المدير الجديد لوكالة "ناسا" جاريد إسحاقمان، خلال لقاء جمع ترمب بموظفين من الوكالة في البيت الأبيض.

وعرّجت حلقة شبكات كذلك على اعتداء أحد المستوطنين على راهبة فرنسية تعمل في مدرسة تابعة لدير القديس إستيفانوس في القدس المحتلة.

وتابعت أيضا ما أشيع على مواقع التواصل بشأن وجود تمساح في نهر الفرات بالعراق، وقالت إن الفيديو المتداول قديم وسبق أن نشره حساب على فيسبوك مهتم بالحياة البرية، ويعود لتمساح من مدينة نافولاتو في ولاية سينالوا بالمكسيك.

وأخيرا تناولت الحلقة تفاعل رواد مواقع التواصل مع واقعة ذهاب مئات الزوار لمشاهدة "زهرة الجثة العملاقة" في حدائق "كيو" بالعاصمة البريطانية لندن.