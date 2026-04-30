"شبكات".. "شنطة القلق".. هل فعلا تقضي على التوتر؟

ناقشت حلقة برنامج “شبكات” بتاريخ 30/4/2026 موضوع حقيقة حقيبة القلق التي تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي، وحقيقتها والهدف منها في ظل انتشار ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية.

وأوضحت الحلقة أن الشنطة ليست مجرد منتج تجاري، بل هي ممارسة نفسية تقوم على فكرة تجهيز مجموعة من الأدوات الشخصية التي تساعد الفرد على التهدئة عند التعرض لنوبات قلق أو توتر مفاجئ.

وتعتمد هذه الشنطة على أدوات لتحفيز الحواس الخمس لتشتيت الانتباه عن مصدر القلق، وغالبا ما تحتوي على كرات الضغط أو ألعاب "الفيدجيت"، وزيوت عطرية مهدئة مثل اللافندر، وسماعات للاستماع إلى موسيقى هادئة أو "ضوضاء بيضاء"، وعلكة أو قطع حلوى بنكهات قوية، ومفكرة لتدوين الأفكار أو بطاقات تحمل عبارات تحفيزية.

كما سلطت الحلقة الضوء على الواقعة الطريفة التي أثارت الجدل على منصات التواصل، بعد تلقي مدرب نادي أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، "هدية" غير متوقعة من جماهير الفريق المنافس، حيث قامت جماهير الفريق الخصم بإلقاء "لفافات من ورق التواليت" باتجاه سيميوني كنوع من السخرية والاستفزاز، بدلا من الهتافات التقليدية.

ولاحقا تبين أن الحركة لم تكن عفوية، بل جاءت تعبيرا عن خوف المدرب أو توتره الدائم على خط التماس، وهي طريقة اختارها المشجعون لإحراجه، ولكن سيميوني تعامل مع الموقف بهدوء أو تجاهل، مما أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي فقرته الثالثة سلط برنامج "شبكات" الضوء على التطورات المتسارعة المتعلقة بـ "أسطول الصمود العالمي"، بعد إقدام البحرية الإسرائيلية على اعتراضه في المياه الدولية مجددا ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

جرت عملية الاعتراض ليلة الأربعاء (29 أبريل/نيسان 2026) في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية، على بعد مئات الأميال البحرية من سواحل غزة، وسيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من السفن (نحو 20 قاربا)، واحتجزت ما يقارب 175 ناشطا دوليا ونقلتهم إلى الموانئ الإسرائيلية.

كما تناولت الحلقة تفاعل النشطاء في سوريا مع محاسبة رموز النظام السوري السابق، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية عن تمكن إدارة مكافحة الإرهاب من اعتقال اللواء عدنان عبود حلوة، الذي يوصف بأنه أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي وقعت في أغسطس/آب 2013.

كذلك تناولت الحلقة حادثة الطعن التي وقعت في منطقة "غولديرز غرين"، وهو حي يقطنه أغلبية من المجتمع اليهودي في شمال غرب لندن، وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

