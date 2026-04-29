"شبكات".. الملك تشارلز يمازح الكونغرس وترمب يستقبله بكلمات غير تقليدية

تناولت حلقة برنامج “شبكات” بتاريخ (2026/4/29) على شاشة الجزيرة، مجموعة من القضايا المتنوعة التي تصدرت التفاعل على منصات التواصل.

ورصدت الحلقة الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها ملك بريطانيا إلى واشنطن، فمع اقتراب الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في زيارة حملت أبعادا تاريخية ورمزية، تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأبرزت الحلقة الطابع غير التقليدي للقاء، مع كسر الرئيس الأمريكي بعض الأعراف البروتوكولية، واستدعائه ذكريات والدته قائلا "والدتي كانت تحب العائلة الملكية.. وكانت معجبة بتشارلز".

كما عرضت مقتطفات من خطاب العاهل البريطاني داخل الكونغرس، حيث قال "إن مصائرنا كدول ارتبطت ببعضها البعض"، قبل أن يضيف مازحا "لقد أصبح لدينا اليوم كل شيء مشتركا مع أمريكا تقريبا ما عدا بالطبع اللغة".

ورصدت الحلقة بعض تعليقات النشطاء على هذه الزيارة، وما شهدته من أمور غير تقليدية.

قضية كومي تعود إلى الواجهة

وتناولت الحلقة أيضا تفاعل المنصات مع الاتهامات الموجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، على خلفية منشور عبر إنستغرام اعتبرته السلطات تهديدا للرئيس الأمريكي.

وبحسب لائحة الاتهام فإن كومي "قام عمدا بتهديد حياة رئيس الولايات المتحدة"، وأبرزت الحلقة أيضا رد كومي الذي تمسك ببراءته قائلا "ما زلت بريئا، ما زلت غير خائف، وأؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي".

سرقة محصول كامل تشعل الغضب في مصر

وفي ملف اجتماعي، استعرضت الحلقة واقعة سرقة محصول قمح بالكامل في محافظة الشرقية بمصر، في حادثة غير مألوفة أثارت موجة غضب واسعة.

ونقلت ردود فعل المزارعين، إذ قال أحدهم "حرام عليكم.. الأرض كلها محصودة.. مفيش ولا غلة"، في إشارة إلى اختفاء المحصول بالكامل خلال ساعات.

ليلة كروية استثنائية في باريس

وعلى الصعيد الرياضي، أبرزت الحلقة ردود فعل النشطاء على المواجهة المثيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وفي الجانب التقني، تطرقت الحلقة إلى تجربة أجراها باحث من جامعة بنسلفانيا، نجح خلالها في دفع نموذج (تشات جي بي تي) للاعتراف بجريمة غير حقيقية باستخدام أساليب نفسية في الاستجواب.

وأثارت الواقعة نقاشا متجددا حول مدى موثوقية هذه النماذج، خاصة مع الإشارة إلى استخدام بعض المحاكم الأمريكية لمخرجاتها ضمن الأدلة القضائية.