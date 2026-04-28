"شبكات".. حقيقة مقاطع سجن صيدنايا وعمل بطولي في الجزائر

تناولت حلقة برنامج “شبكات” بتاريخ (28/4/2026)، الجدل الرقمي حول ملف المعتقلين في سوريا، بعد أن تصدرت واجهة الأحداث مجموعة من الفيديوهات التي زعم ناشطون أنها من داخل سجن صيدنايا سيئ الصيت.

ورصدت الحلقة تداول فيديوهات تظهر ممرات ضيقة وزنازين مكتظة، وأوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، زعم ناشروها أنها التقطت بعد اقتحام سجن صيدنايا، وبعد التقصي والبحث ثبت أن جزءا كبيرا من الفيديوهات المتداولة قديمة تعود لسنوات سابقة أو لسجون أخرى خارج سوريا وبعضها من سجون في دول مجاورة أو حتى من أفلام سينمائية ووثائقية.

كما رصدت الحلقة الموجة العارمة من الفخر والاعتزاز التي اجتاحت المنصات وخاصة في الجزائر، بعد تصدر وسم البطولة قائمة التداول، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو وصف بأنه لحظات حبست الأنفاس لعملية إنقاذ بطولية لطفلين جرت وقائعها في الجزائر.

وأظهرت المشاهد المتداولة طفلين في مواجهة خطر محقق كاد يودي بحياتهما، لولا العناية الإلهية ثم التدخل الشجاع من قبل مجموعة من المواطنين، لم يترددوا للحظة واحدة، بل تحركوا بسرعة فائقة لإنقاذ الطفلين.

كذلك سلطت الحلقة الضوء على تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي والتي أثارت الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل، والتي شكك فيها بوضوح في تقييمات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن مسار الحرب، مما فتح باب النقاش حول التباين في الرؤى السياسية والعسكرية داخل واشنطن.

كما تعرضت الحلقة للقطات صادمة لحادث اصطدام جماعي هز حلبة سباق ناسكار، مما أدى إلى خروج عدد كبير من السيارات عن المسار وتحطمها، في واقعة وصفت بأنها من أعنف حوادث السباقات مؤخرا، وتناولت الحلقة إستراتيجية "الدفع" المتبعة في ناسكار لزيادة السرعة، وكيف يمكن لخطأ بسيط في التقدير أن يتحول إلى كارثة جماعية.

وفي متابعة للشأن الأمني الدولي، استعرضت الحلقة تفاصيل عملية اعتقال الرجل الذي يعتقد أنه سيخلف "إل مينتشو" في قيادة واحدة من أخطر كارتيلات المخدرات، وما يمثله ذلك من ضربة قوية لهيكلية التنظيمات الإجرامية.