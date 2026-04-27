"شبكات".. محكوم بالإعدام يحاكم الأسد

تناولت حلقة برنامج “شبكات” بتاريخ (27/4/2026)، ظهور القاضي السوري فخر الدين العريان، الذي تصدر المشهد بعد ترؤسه أولى جلسات العدالة الانتقالية في دمشق، لمحاكمة مسؤولين من عهد بشار الأسد.

وتكمن المفارقة في أن العريان نفسه كان قاضيا منشقا عن النظام وصدر بحقه سابقا حكم غيابي بالإعدام مع مصادرة أملاكه، وفي محكمة جنايات دمشق ظهر من هو متهم بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري خلف القضبان، وكانت المفارقة عندما نادى القاضي على المتهم الأول بشار الأسد وأحد رموز نظامه.

وسلطت "شبكات" أيضا الضوء على بطولات "رجال الضفادع" (الغواصين القتاليين)، ليس فقط من الجانب العسكري، بل كأداة لكسر الصور النمطية المرتبطة بجماعات بعينها، حيث أظهرت هذه النماذج قدرة فائقة على الانضباط والتضحية، مما ساهم في تغيير النظرة المجتمعية السائدة تجاه تلك المجموعات وتحويلها إلى رموز وطنية ملهمة.

وفي فقرة أخرى توقفت حلقة "شبكات" عند تقارير ميدانية أبرزت ظهور جيل جديد من المسيّرات الصغيرة الانتحارية والموجهة بالألياف البصرية، والتي تسببت في حالة من الإرباك لدى منظومات الدفاع والأمن الإسرائيلية، وتكمن خطورة هذه المسيّرات في حصانتها الكاملة ضد أجهزة التشويش الإلكتروني، حيث تعتمد في توجيهها على سلك حريري من الألياف ينقل البيانات والصور بسرعة فائقة، مما يجعل القبة الحديدية وغيرها من الوسائل الدفاعية التقليدية في مواجهة تحدّ تقني غير مسبوق.

كما ناقشت الحلقة آراء النشطاء مع إعلان بكين وموسكو عن خطوات جديدة لتعزيز التحالف الإستراتيجي بينهما. وكذلك تفاعل منصات التواصل مع الأرقام القياسية التي شهدها ماراثون لندن هذا العام.