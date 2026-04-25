"شبكات".. سيدة تسحق بشاحنتها "لامبورغيني" وحجتها تذهل الملايين

تناولت حلقة برنامج “شبكات” بتاريخ (2026/4/25)، حادثة أذهلت الملايين بعد أن حطمت سيدة أمريكية بشاحنتها سيارة فارهة، وسلطت الضوء على فرحة السوريين بالقبض على أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن عام 2013.

كما تناولت الحلقة حادثة غريبة ومثيرة للجدل في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما لم تنتبه سيدة تقود شاحنة بيك أب ضخمة لسيارة "لامبورغيني" منخفضة، فصعدت عجلاتها فوقها وتسببت بأضرار جسيمة، فيما نجا الطرفان دون إصابات وحصد مشهد التصادم ملايين المشاهدات.

وكانت حجة المرأة التي تقود الشاحنة وبكل بساطة أنها لم تلحظ "اللامبورغيني" لأنها منخفضة، في حين أنه من المعروف أن قرب اللامبورغيني من سطح الأرض يعطيها ثباتا أفضل وتحكما أدق عند السرعات العالية وأيضا احتكاكا أكثر بالأرض.

وفيما يتعلق بموضوع أمجد يوسف كانت وزارة الداخلية السورية قد كشفت أن عملية الاعتقال جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة، التي تكثّفت في مرحلتها الأخيرة قبل نحو شهر من تنفيذ العملية، حين تم تحديد موقعه بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة.

وكان أمجد يوسف يتخفى مستعينا بشبكات محلية وأخرى لها ارتباطات خارجية على علاقة بالنظام السابق، وكان المنزل الذي يختبئ به نوافذه دوما مغطاة لكي لا يكشفه أحد، وكان يوجد بالمنزل أيضا عدد من أكياس التبغ، وقد قام بتغيير مكانه أكثر من مرة وغيّر حتى ملامحه.

وفي قطاع غزة تناولت الحلقة مقطع فيديو لطفل فلسطيني يعلق بكل براءة على صاروخ من مخلفات الحرب على غزة لم ينفجر بقوله "كل هذا صاروخ لو طبق عليه حجر بيفقع"، قال هذه العبارة وهو غير مدرك أن تحت ركام غزة ترقد آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة من قنابل وقذائف وألغام لا أحد يعرف مواقعها بدقة، وقد تنفجر في أي لحظة أمام من يصادفها.

وفي فقرة أخرى سلطت حلقة شبكات الضوء على "الليلة السوداء" التي عاشها فريق ريال مدريد الإسباني في مباراته ضد ريال سوسييداد، بعد التعادل القاتل في المباراة التي كانت مقامة بينهم في الليغا الإسبانية، وسط مخاوف من إصابة اللاعب إمبابي الأمر الذي أقلق المدريديين كثيرا.