"شبكات".. احتجاز سفن بمضيق هرمز وتسلل مستوطنين إلى سوريا

سلطت حلقة (2026/4/23) من برنامج “شبكات” الضوء على التطورات المتسارعة في المنطقة، بدءا من إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين في مضيق هرمز في أول عملية من نوعها منذ اندلاع المواجهات.

حيث بررت طهران الخطوة بتلاعب السفينتين بأنظمة الملاحة وتهديد الأمن البحري، مما أثار موجة من التحليلات حول عودة "حرب الناقلات" إلى واجهة الأحداث.

وتطرقت الحلقة إلى مشهد استفزازي في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا، حيث رصدت المنصات اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للحدود وتسللهم إلى بلدة "حضر" الواقعة على سفح جبل الشيخ جنوبي سوريا.

ووثقت الصور اعتلاء المستوطنين أحد منازل القرية ورفع العلم الإسرائيلي عليه وسط هتافات عنصرية تدعي ملكيتهم للأرض، وهو ما فجّر غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي تنديدا باستمرار الانتهاكات للسيادة السورية.

وفي ملف الحقوق والحريات، تناولت الحلقة تحقيقا لصحيفة "ميديا بارت" (Mediapart) كشف عن تعرض موظفات محجبات للطرد من مجموعة شركات "إليور" للخدمات والتموين بفرنسا.

ونقل البرنامج شهادة الموظفة "عيساتا" التي طُلب منها مغادرة العمل بموجب ورقة رسمية تمنع "الرموز الدينية" بدعوى العلمانية، وهو ما أثار سجالا رقميا حول تصاعد التضييق على المسلمات في بيئات العمل الأوروبية.

وفي الشأن الرياضي المرتبط بالسياسة، تناولت الحلقة المعضلة التي تواجه مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، الذي تنطلق فعالياته بعد 48 يوما. ورصد البرنامج طلب طهران الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نقل مبارياتها إلى الأراضي المكسيكية لتجنب التوترات الأمنية وتسهيل حركة مشجعيها، وسط تساؤلات المتابعين حول موقف الفيفا من هذا الطلب المعقد.

وختمت الحلقة بقصة طريفة حملت مرارة الخسارة في اللحظات الأخيرة؛ حيث تداول الناشطون فيديو لعداء يُدعى "كارسون" ظن أنه حسم السباق فبدأ بالاحتفال قبل خط النهاية بأمتار قليلة، ليفاجئه المتسابق جوشوا جاكسون بانطلاقة صاروخية خطف بها المركز الأول بفارق ثانيتين فقط، في واقعة وصفتها المنصات بـ"الجحفلة التاريخية" التي تعطي درسا في ضرورة الاستمرار حتى الرمق الأخير.

تقديم: أحمد فاخوري