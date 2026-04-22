"شبكات".. الأعراف القبلية تحول زفافا يمنيا إلى ساحة حرب

تحول احتفال زفاف في ريف تعز إلى مشهد صادم بعد اندلاع صراع عائلي نتيجة تحدي العريس للتقاليد القبلية الراسخة، ما أثار حالة من الجدل حول حرية الأفراد.

ففي ريف محافظة تعز اليمنية وتحديدا بمنطقة الأقروض، تحولت ليلة العمر إلى ساحة حرب مفتوحة، بعدما قرر عريس تحدي الموروث القبلي الذي يفرض عليه زيارة خاله قبل أسبوع من الزفاف لدعوته رسميا وتنسيق استقبال ضيوفه.

وبدأت الفوضى عندما أقدم العريس على إقفال باب منزله في وجه خاله وضيوفه الذين جاؤوا ومعهم "ثور الضيافة"، وذلك بسبب خلافات شخصية، مما اعتبره الخال "إهانة قبلية" لا تُغتفر في العرف الاجتماعي اليمني، لينتهي مشهد الفرح باقتحام للمنزل وتخريب محتوياته وسط ذهول المدعوين.

ووجه ناشطون رسائل حادة للخال، مؤكدين أن ابن أخته إنسان بالغ والزواج قراره، وأن "الاستشارة هبة تُطلب بكرم، ولا تُؤخذ بالقوة"، بينما حذر آخرون من سطوة التقاليد التي تحول الأفراح في اليمن إلى مناسبات لاستعراض النفوذ وفرض السطوة الاجتماعية على حساب حرية الأفراد.

وفي رصد لبقية القصص التي تناولتها حلقة (2026/4/22) من برنامج "شبكات"، فقد تطرقت إلى ملف الدبلوماسية المتقلبة في واشنطن، حيث رصدت المنصات تراجعا مفاجئا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تهديده بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران؛ فبعد تصريح أدلى به أمس أكد فيه عدم رغبته في التمديد، عاد ترمب بعد ثماني ساعات فقط ليُعلن تمديد الاتفاق، في خطوة تعكس أسلوبه غير التقليدي في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

وفي سياق التوترات الميدانية، تناولت الحلقة تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار حرب السفن في مضيق هرمز؛ إذ جرى اعتراض الناقلة "إم تي-تيفاني" التي ترفع علم بوتسوانا في المحيط الهندي على بُعد 4 آلاف و800 كيلومتر عن مضيق هرمز.

وتزامن هذا التطور مع قيام الجيش الأمريكي باستهداف سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بمدفعية إحدى المدمرات قبالة سواحل ميناء تشابهار في خليج عمان.

كما تطرقت الحلقة لمتابعة إجراءات بريطانيا لمواجهة خطاب الكراهية، حيث منعت السلطات البريطانية ناشطة أمريكية معادية للإسلام من دخول أراضيها.

وأشارت الحلقة إلى الحساسية الكبيرة لهذا الملف في المملكة المتحدة التي تحتضن نحو 4 ملايين مسلمين، وتواجه تحركات متصاعدة من اليمين المتطرف، لا سيما حركة "توحيد المملكة" التي تقود حملات مناهضة للوجود الإسلامي في البلاد.