شبكات.. مزاد ببريطانيا يبيع سترة نجاة من "تيتانيك" بمليون دولار

سلطت حلقة “شبكات” الضوء على قصة بيع قطعة نادرة من حطام السفينة الأسطورية “تيتانيك”؛ حيث شهدت بريطانيا بيع سترة نجاة أصلية في مزاد علني بقرابة مليون دولار أمريكي.

وتعود السترة لخبيرة الأزياء الثرية "لورا مابل فرانكا تيلي" التي تعد الوحيدة التي طُرحت للبيع منذ غرق السفينة قبل 114 عاما، وهي قطعة مصنوعة من قماش الخيش ومحشوة بقطع الفلين، ارتدتها صاحبتها قبل الصعود إلى قارب النجاة رقم "واحد" الذي أثار جدلا تاريخيا لمغادرته السفينة بـ12 شخصا فقط رغم استيعابه لأربعين راكبا.

لقطة الشرع

وفي الشأن السوري، رصدت حلقة (2026/04/21 ) من البرنامج تفاعل المنصات مع إعادة افتتاح صالة "الفيحاء" الرياضية بدمشق بعد تحديثها، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع حاضرا في حفل الافتتاح.

وفي لقطة عفوية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي السورية، نزل الشرع إلى أرض الملعب ليشارك اللاعبين التسديد؛ وبعد أربع محاولات لم يحالفه فيها الحظ، نجح في المحاولة الخامسة بتنفيذ "سلام دانك" وسط تصفيق الحضور، في مشهد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.

حريق مأساوي

أما في ماليزيا، فقد تطرقت الحلقة لمأساة إنسانية شهدتها ولاية "صباح" أفقر ولايات البلاد، حيث التهم حريق هائل قرية مائية كاملة في منطقة "سانداكان".

وقد ساعدت الرياح وانخفاض منسوب المياه في انتشار الحريق الذي ابتلع نحو ألف منزل خشبي متلاصق، مما أدى إلى تشريد أكثر من 9 آلاف شخص من الفئات الأشد فقرا وعديمي الجنسية، ورغم ضخامة النيران التي التهمت مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم، لم تُسجَّل أي وفيات.

جريمة في أمريكا

وفي ملف الجرائم المروعة، اهتزت أمريكا على وقع فاجعة في ولاية لويزيانا؛ حيث أقدم أب يدعى "شامار إلكينز" على قتل 8 أطفال، 7 منهم أبناؤه، رميا بالرصاص.

وراح ضحية الجريمة أطفال لم تتجاوز أعمارهم الحادية عشرة، وقد نفذ الجاني الجريمة بدم بارد قبل أن تقتله الشرطة أثناء محاولته الهرب بسيارة مسروقة، وسط تقارير تشير إلى معاناته من اضطرابات نفسية وتهديدات سابقة بقتل عائلته.