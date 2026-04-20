"شبكات" يتناول توقيف أمريكا سفينة إيرانية واقتحام الاحتلال قرية مارونية بلبنان

تناولت حلقة 20 من برنامج “شبكات” اعتراض قوات أمريكية سفينة “توسكا” الإيرانية، والتي قال الرئيس دونالد ترمب إنها حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

كما تناولت الحلقة جولة المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قال ترمب إنه أرسل فريقا إلى إسلام آباد للمشاركة فيها، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأنها.

وعرجت الحلقة أيضا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية دبل التابعة للكنيسة المارونية في لبنان، والقيام بعمليات تخريب بينها تحطيم أحد الجنود تمثال المسيح عليه السلام.

ورصدت الحلقة تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فريقي اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأخيرا، تناولت الحلقة واقعة خروج نمر من قفصه إلى مقاعد الجماهير خلال أحد عروض السيرك الروسية، وهي الواقعة التي مرت بسلام، رغم ما حملته من مخاطر كبيرة.