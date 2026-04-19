"شبكات".. الجوع يلاحق المارينز قرب شواطئ إيران

تناول برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ (2026/4/19) مجموعة من القضايا والقصص العربية والإقليمية والدولية، التي حظيت بتفاعل كبير على المنصات الرقمية بتعليقات وآراء متباينة.

واهتمت الحلقة بإعلان إسرائيل عن "خط أصفر" في جنوب لبنان ليكون منطقة أمنية عازلة تضم نحو 55 قرية لبنانية، في نسخة مكررة لما فعلته في قطاع غزة، وسط انقسام في الآراء والتعليقات.

وتناولت الحلقة أيضا تهديدات ما يُعرف بـ"أسطول البعوض" الإيراني، الذي يعتمد على إطلاق سرب من الزوارق السريعة والصغيرة والرخيصة من أجل مهاجمة هدف واحد من جهات مختلفة، فضلا عن إمكانية هذه الزوارق في زرع ألغام رخيصة قادرة على إغراق أكبر الناقلات البحرية.

أما القصة الثالثة فتساءلت الحلقة عن معاناة جنود المارينز الأمريكيين من الجوع، بعدما أثارت صحف أمريكية الجدل بنشر صور لوجبات طاقم السفن، وشكاوى أسرهم من نقص بعض الإمدادات الغذائية وتراجع المعنويات على متن السفن العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط.

وفي قصة رابعة، استعرضت الحلقة تعليقات تفاعلت مع روبوت بشري حقق في بكين إنجازا لافتا بفوزه بسباق نصف ماراثون مخصص للروبوتات، بعدما أنهى مسافة 21 كيلومترا بزمن بلغ 50 دقيقة و26 ثانية.

تقديم: أحمد فاخوري