"شبكات".. هل تصمد الهدنة بلبنان؟ وكيف اختفت مسيّرة أمريكية؟

تناولت حلقة (2026/4/17) من برنامج “شبكات” مجموعة من القصص الإخبارية العربية والدولية، والتي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتغريدات متباينة.

وأثار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وبدء عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، تعليقات كثيرة على المنصات، فهناك من تساءل عما إذا كان الاتفاق بداية حل أو استراحة قبل جولة أخطر، ومن قال إن الاتفاق ليس "منحة أمريكية".

أما القصة الثانية التي تطرق إليها البرنامج، فتتعلق بانفجار ذخائر حرب في سوريا، ما أودى بحياة 4 أشخاص، وقال مغردون في تعليقاتهم إن البلد بحاجة إلى دعم حقيقي وتقنيات حديثة لإزالة مخلفات الحرب.

كما اهتم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتطورات الجارية بين كوبا والولايات المتحدة، على ضوء تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جاء فيه "انتظروا أن أنتهي من إيران، وسأمر على كوبا".

وتركز اهتمام المنصات أيضا على تحطم واحدة من أغلى المسيّرات الأمريكية، حيث كشفت قيادة السلامة البحرية الأمريكية عن تحطم طائرة استطلاعية من نوع "إم كيو-4 سي تريتون" فوق الخليج يوم 9 أبريل/نيسان الجاري.

