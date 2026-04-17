"شبكات".. ترمب يؤمن بأن "دايت كولا" تقتل الخلايا السرطانية

يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظرية حمية غريبة تتعلق بـ”الدايت كولا”، إذ يستهلك نحو 12 عبوة يوميا، ويحتفظ بزر خاص على مكتبه لطلب المشروب مثلجا في أي وقت.

ورغم انتقاده السابق للمشروبات الغازية ووصفه لها بـ"القمامة"، إلا أن ولعه بها تجاوز حدود التذوق إلى صياغة "نظريات طبية" خاصة به أثارت دهشة الأطباء والباحثين.

وبحسب ما كشفه دونالد ترمب الابن في بودكاست مع الدكتور محمد أوز، فإن والده يؤمن بنظرية مفادها أن الصودا "الدايت" مفيدة للصحة؛ فبما أنها قادرة على قتل العشب إذا سُكبت عليه، فإنها بالتأكيد ستمتلك القدرة على "قتل الخلايا السرطانية" داخل الجسم.

هذه التصريحات فجرت موجة من السخرية والتحذيرات الطبية، حيث أكد الخبراء أن هذا الاستهلاك المفرط يؤدي إلى اضطرابات النوم، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم بسبب المحليات الصناعية والكافيين، بعيداً عن أي فوائد علاجية مزعومة.

وفي قصة أخرى، رصدت حلقة (2026/4/16) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع العملية البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، كما تطرقت إلى الجدل المتصاعد في اليابان عقب الإعلان عن مشروع بناء مسجد جديد؛ حيث رصدت المنصات مظاهرات قادتها حركات يمينية متطرفة بزعامة السياسي الملقب بـ"الجوكر" رفضا لما وصفوه بـ"التغيير الثقافي".

بينما خرجت -في المقابل- وقفات مدنية تندد بخطاب الكراهية، وتدعو إلى احترام التنوع الديني الذي فرضته حاجة البلاد للعمالة الأجنبية.

وعلى الصعيد السياسي، سلطت الحلقة الضوء على إعلان قيادة "سنتكوم" الأميركية البدء الفعلي لعملية نزع الألغام البحرية من مضيق هرمز، ردا على الخرائط التي نشرها الحرس الثوري الإيراني، حيث توعد الرئيس ترمب باستخدام تكنولوجيا عسكرية متطورة لكسر الحصار عن شريان الطاقة العالمي.

وختمت الحلقة برصد تفاعل المنصات مع "ليلة سقوط الكبار" في دوري أبطال أوروبا؛ حيث ودع ريال مدريد البطولة عقب خسارته أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة، ليلحق بغريمه برشلونة وسط تبخر آمال "الريمونتادا"، وانتقادات حادة لخيارات المدرب الدفاعية في ليلة وُصفت بـ"يوم الوداع".