"شبكات" يستعرض تفاعل المنصات مع تعليق إيطاليا التعاون العسكري مع إسرائيل

سلطت حلقة (2026/4/15) من برنامج “شبكات” الضوء على تعليق إيطاليا اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، وانطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وجرى التوافق برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على حصر الوساطة في الجانب الأمريكي، وبحث ملفات إعادة الإعمار ونزع السلاح تحت إشراف البيت الأبيض.

وتطرقت الحلقة إلى تفاعل المنصات مع قرار إيطاليا تعليق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، وهي خطوة أثارت نقاشا حول دلالاتها السياسية رغم رمزية المساهمة الإيطالية التي لا تتجاوز 1% من واردات الأسلحة لتل أبيب، مقارنة بالدعم العسكري الضخم الذي توفره كل من أمريكا وألمانيا بنسبة تناهز 99%.

كما تناولت الحلقة إشراف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجربة صاروخية إستراتيجية ناجحة، مع رصد تساؤلات الناشطين عن غياب ابنته كيم جو آي عن هذا الحدث الكبير رغم التوقعات المتزايدة بتجهيزها لخلافته.

وختمت الحلقة برصد الغضب الكروي عقب إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، حيث ضجت المنصات بالجدل حول القرارات التحكيمية وتقنية "الفار" التي رفضت احتساب ركلة جزاء لصالح داني أولمو، مما أجهض محاولة الفريق الكتالوني لقلب الطاولة رغم تفوقه الميداني بثنائية نظيفة.