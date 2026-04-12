شبكات: فشل مفاوضات إسلام آباد وتركيا تلاحق نتنياهو قضائيا بالمؤبد

استعرضت حلقة (2026/4/12) من برنامج “شبكات” نهاية الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد بين أمريكا وإيران دون التوصل إلى اتفاق، في مشهد جمع بين لحظات تفاؤل عابرة وخلافات جوهرية عميقة أعاقت أي تقدم.

وأشارت الحلقة إلى أن الجولة شهدت مصافحة بين رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في أجواء وُصفت بالإيجابية والهادئة، غير أن هذه الأجواء لم تُفضِ إلى نتيجة ملموسة، إذ غادر فانس إسلام آباد دون اتفاق.

وتمحورت نقاط الخلاف حول المطالبة الأمريكية بسحب جميع المواد النووية الإيرانية ومنع تطوير أسلحة نووية، فضلاً عن ملف السيطرة على مضيق هرمز، في حين وصفت الخارجية الإيرانية هذه الشروط بأنها ذات خصوصية ولا يمكن التنازل عنها.

وفي سياق متصل بملف هرمز، كشفت الحلقة أن المدمرتين الأمريكيتين "يو إس إس فرانك إي بيترسون" و"يو إس إس مايكل مورفي" عبرتا المضيق للمرة الأولى منذ بداية الحرب، في إطار عملية أمريكية لتطهيره من الألغام البحرية.

غير أن وكالة فارس الإيرانية قالت إن طهران أنذرت الوسيط الباكستاني باستعدادها لاستهداف أي مدمرة أمريكية لم تنسحب خلال 30 دقيقة.

تصعيد تركي إسرائيلي

ومن زاوية أخرى، رصدت الحلقة التصعيد الحاد بين تركيا وإسرائيل، إذ طالبت النيابة العامة في إسطنبول بمعاقبة 35 مسؤولا إسرائيليا بالسجن المؤبد وأحكام تبلغ 4596 عاما، على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فردّ بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ووزراؤه بهجوم لفظي حاد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي المجال التقني، استعرضت الحلقة تقريرا أمنيا باسم "بروزر غيت" أوضح أن منصة "لينكد إن" توظّف كودا خفيا لجمع البيانات التقنية لأجهزة أكثر من مليار مستخدم، لتكوين بصمة رقمية شبه فريدة لكل منهم، مما يجعل الخطر مضاعفا على منصة تعرف أصلا هوية مستخدمها المهنية بالكامل.