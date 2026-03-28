شبكات "شبكات".. بيانات مدير "إف بي آي" تحت التهديد والحوثيون ينخرطون في الحرب

رصدت حلقة “شبكات” الجدل الذي أثاره إعلان جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن دخولها العسكري المباشر في المواجهة ضد أمريكا وإسرائيل دعما لإيران، وسط تساؤلات عن تداعيات القرار على استقرار المنطقة.

اقرأ المزيد

كما تناولت حلقة (2026/3/28) من برنامج "شبكات" اختراق مجموعة "حنظلة" بريد مدير مكتب التحقيقات الفدرالية وتسريب بيانات مهمة له، في ظل تخصيص واشنطن 10 ملايين دولار لملاحقة القراصنة، وتباين آراء المغردين بين من يراها ضربة أمنية ومن يقلل من قيمة البيانات المسربة. تقديم: أحمد الفاخوري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة