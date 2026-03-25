"شبكات".. تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الغذاء وأطفال يزيلون ألغاما في سوريا

سلطت حلقة (2026/3/25) من برنامج “شبكات” الضوء على مواضيع مختلفة لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت جوانب من تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز الكارثية

وقد سيطرت تداعيات إغلاق مضيق هرمز الكارثية على حيز كبير من اهتمام منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تقتصر التداعيات على إمدادات الطاقة العالمية فقط، بل امتدت إلى الإنتاج الغذائي والزراعي في العالم.

وفي موضوع آخر، تفاعل النشطاء بقوة مع مشاهد فيديو أظهرت دخول عدد من الأطفال إلى منطقة يُشتبه بأنها حقل ألغام سبق أن زُرع في محيط إحدى المناطق، حيث ظهروا وهم يعبثون داخل المكان دون إدراك لحجم الخطر الذي يحيط بهم.

كما لاقى إعلان اللاعب المصري محمد صلاح خبر رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي تفاعلات واسعة من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت الصحف البريطانية على إعلان صلاح بـ"نهاية حقبة أسطورية"، وتساءلت "كيف سيكون شكل الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح؟".

تقديم: أحمد فاخوري