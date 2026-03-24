"شبكات" يتناول استهداف إسرائيل جسور لبنان والمخاوف من أزمة طاقة

تناولت حلقة “شبكات” الجدل على منصات التواصل بشأن ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من الانزلاق نحو أزمة طاقة عالمية جديدة، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزامن ارتفاع سعر خام برنت إلى 110 دولارات، قبل أن يتراجع لاحقا، مع تحذيرات أطلقها المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بشأن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع النفط منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما رصدت حلقة (23/3/2026) من برنامج "شبكات" تعليقات رواد المنصات مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر مقطع فيديو تمثيلي عبر منصته "تروث سوشيال"، يتضمن مشهدا كوميديا يُظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حالة من القلق والاضطراب، وهو يحاول التهرب من مكالمة هاتفية معه.

وكذلك تطرقت الحلقة لتفاعل مغردين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجسور في جنوب لبنان إثر تدمير جسر القاسمية الحيوي قرب مدينة صور الذي يربط الساحل الجنوبي بالمناطق الشمالية.

وبالفعل قصف الجيش الإسرائيلي الأحد جسر القاسمية الحيوي قرب مدينة صور، والذي يربط الساحل الجنوبي بالمناطق الشمالية، كما دمر 3 جسور أخرى الأسبوع الماضي.