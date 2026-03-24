"شبكات".. حقيقة مفاوضات أمريكا وإيران وتصاعد أزمة الشحن البحري

سلطت حلقة (2026/3/24) من برنامج “شبكات” الضوء على مواضيع مختلفة لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت جوانب من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وتطرقت الحلقة إلى تفاعل المنصات مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مفاوضات وصفها بالجيدة والمثمرة للغاية مع الجانب الإيراني، بالإضافة إلى تفاعلها مع استمرار الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، رغم حديث ترمب عن مفاوضات جارية.

ففي تصريحات أدلى بها ترمب للصحفيين الاثنين، وأثارت جدلا واسعا على المنصات، أكد أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر أجريا محادثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين.

كما عرضت الحلقة بعض التغريدات والتعليقات التي نشرها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصاعد أزمة الشحن البحري بسبب إغلاق مضيق هرمز، وتفعيل شركات الشحن في المضيق ما يسمى "بند الانحراف" الذي يعود للقرن الـ19، والذي يسمح لها بتفريغ حمولتها من البضائع في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل.

تقديم: أحمد فاخوري