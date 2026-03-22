"شبكات": صاروخ على ديمونة وجاسوس بألف دولار يهزان إسرائيل

استعرضت حلقة (2026/3/22) من برنامج “شبكات” 3 ملفات أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، في مقدمتها الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت محيط مفاعل ديمونة النووي جنوب إسرائيل ردا على استهداف منشأة نطنز.

ورصدت الحلقة حجم الدمار الميداني الذي خلّفته الضربات، إذ أسفر سقوط صاروخ مباشر على مدينة ديمونة عن انهيار مبنى بالكامل وإصابة 59 شخصا وإجلاء مئات العائلات، فيما تجاوزت إصابات مدينة عراد المجاورة 100 شخص.

وانقسمت تعليقات النشطاء بين السخرية من الروايات الرسمية حول تحييد الصواريخ الإيرانية، والتساؤل عن مستقبل منظومات الدفاع الجوي أمام ضربات دقيقة ومتكررة.

وفي سياق متصل، تناولت الحلقة تداعيات تهديد دونالد ترمب بضرب محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة، في ظل أرقام صادمة تكشف تراجع حركة السفن من أكثر من 3000 سفينة يوميا قبل الحرب إلى ما بين 5 و6 فحسب، مع بقاء أكثر من 2000 سفينة و20 ألف بحار عالقين، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية.

وحذّر ناشطون من أن تنفيذ التهديد سيُوقظ الحوثيين ويُغلق باب المندب، بينما شكّك آخرون في منطق إشعال المنطقة من قِبَل من يُعلن أنه لا يحتاج نفطها.

وكما تناولت الحلقة التفاعل الواسع مع قضية الجندي الاحتياطي راز كوهين المتهم بتسريب أسرار القبة الحديدية لإيران مقابل ألف دولار بالعملات المشفرة، منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشملت التسريبات 27 صورة وفيديو تكشف مكونات البطاريات وعمليات الإطلاق ومواقع قواعد سلاح الجو وأرقام هواتف حساسة، وانقسم المغردون بين من رأى في القضية انتصارا استخباراتيا إيرانيا حقيقيا، ومن اعتبرها رواية مُصنَّعة للتغطية على إخفاقات الدفاع الجوي، فيما يواجه كوهين الإعدام أو السجن المؤبد.