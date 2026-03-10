"شبكات".. تصريح ترمب يخفّض أسعار النفط واحتجاج لاعبات إيران

تناولت حلقة (2026/3/10) من برنامج “شبكات” موضوعات لها علاقة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ولاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مغردون على المنصات مع خبر تراجع أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي قال فيها إن الحرب في إيران شارفت على الانتهاء.

كما علَّق كثير من المغردين على إعلان إيران إطلاق صواريخ برؤوس حربية ثقيلة على إسرائيل، في إطار ردها على الهجوم الذي تتعرض له.

أما الموضوع الرياضي الذي لاقى الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان موقف لاعبات منتخب إيران خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات، إذ التزمن الصمت أثناء النشيد الوطني في البطولة التي تحتضنها أستراليا.

تقديم: أحمد فاخوري