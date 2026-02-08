"شبكات".. مخاوف بالمغرب من "مارتا" و"السوبر ليغ" على مفترق طرق

تناولت حلقة (2026/2/8) من برنامج “شبكات” قصص العواصف والفيضانات والسيول في المغرب وسوريا، والتي لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سلطت الحلقة الضوء على تفاعل مواقع التواصل مع الخطأ التقني الذي وقع في منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيثامب"، ومع مشروع شركة روسية لتحويل الحمام إلى طائراتٍ مسيّرة، عبر تقنية غير مسبوقة.

أما في الرياضة، فتناولت الحلقة التفاعل مع انسحاب نادي برشلونة الإسباني من مشروع الدوري الأوروبي الممتاز (السوبر ليغ).

تقديم: لين البديري