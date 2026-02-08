"شبكات".. فيديو محرج لأوباما وهولندا تعيد رأسا فرعونيا إلى مصر

تطرقت حلقة “شبكات” إلى الجدل الذي أعقب الكشف عن تصرفات غير أخلاقية لنتنياهو وزوجته سارة، والمقطع الذي نشر على منصة ترمب وتضمن لقطات وُصفت بالعنصرية لأوباما وزوجته ميشيل.

كما رصدت الحلقة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة فندق الذهب كما تناولتها حلقة (2026/2/7) من برنامج "شبكات"، حيث عكست التعليقات تباينا لافتا في القراءات بين السخرية من الواقع الاقتصادي، والجدل حول جدوى الفخامة، والإشادة بالقرار الاستثماري مقابل التشكيك في أسبابه الحقيقية.

وتطرق برنامج "شبكات" إلى الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصته "تروث سوشيال" ليضع البيت الأبيض في موقف محرج، بعدما تضمن مقطع الفيديو لقطات وُصفت بالعنصرية تُظهر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على شكل قردين، مما أشعل تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكذلك عرضت الحلقة تفاعل المنصات مع استعادة مصر لرأس فرعوني منهوب، كانت تحتفظ به هولندا في معرض فني بمدينة ماستريخت، وسط إشادات من المتابعين للحدث بالتعاون الدولي في حماية التراث وحرص الدولة المصرية على ذلك.

تقديم: لين البديري