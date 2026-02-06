"شبكات".. زومبي في مصر وعاصفة ليوناردو بالمغرب وحنين السوريين للإذاعة

تناولت حلقة (2026/2/5) من برنامج “شبكات” قضايا متنوعة، بدءا من الكارثة الطبيعية بالمغرب، مروراً بحادثة فيديو بمصر، ووصولا إلى إطلاق إذاعة دمشق الجديدة والقلق من انتهاء معاهدة الأسلحة النووية.

وشرعت السلطات المغربية في إجلاء معظم سكان مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش بعدما رفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه إلى مستويات خطرة ضمن عاصفة "ليوناردو".

وامتلأ سد وادي المخازن الضخم مسجلاً مستوى قياسياً قُدّر بمليار متر مكعب، مما اضطر السلطات لتصريف المياه وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أصل 120 ألفاً نحو مناطق آمنة.

الزومبي بمصر

وفي مصر، انتشرت مقاطع فيديو تظهر سياحاً أجانب يؤدون حركات شبهها البعض بـ"الزومبي" في منطقة دهب.

من جهة أخرى، شهدت دمشق إطلاق الهوية الجديدة لإذاعة دمشق في حفل بدار الأوبرا، حيث استُعيدت محطات إذاعية تاريخية كبرنامج "حكم العدالة"، وصدحت القاعة بالموسيقى الافتتاحية الشهيرة من عزف "أمير البزق" محمد عبد الكريم.

كما تطرق البرنامج لانتهاء معاهدة "نيو ستارت" النووية بين واشنطن وموسكو دون تجديد، ليدخل العالم -للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً- مرحلة بلا قيود قانونية على التسلح النووي، وسط تبادل اتهامات ودعوات لمفاوضات أوسع تشمل الصين.

تقديم: لين البديري