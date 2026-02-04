"شبكات".. غموض يلف مقتل سيف الإسلام القذافي وما يريده ترمب وبوتين

تناولت حلقة (2026/2/4) من برنامج “شبكات” مواضيع مختلفة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها، حادثة مقتل سيف الإسلام القذافي في إقامته في مدينة الزنتان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.

كما تطرقت الحلقة إلى تساؤلات بعض المغردين بخصوص ما يريده الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على ضوء القصف الروسي العنيف على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وتناولت أيضا التفاعلات مع قصة طفل أسترالي أنقذ أسرته من موت محقق، ومع موجة برد قاسية تشهدها فلوريدا الأمريكية.

تقديم: لين البديري