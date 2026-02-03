شبكات "شبكات".. قصة ياباني ارتبط اسمه بالسوريين وأصغر مشجع بنادٍ إنجليزي

سلطت حلقة (2026/2/3) من برنامج “شبكات” الضوء على مواضيع مختلفة لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها، عودة فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد فتح معبر رفح البري، وذلك وسط قيود وإجراءات إسرائيلية.

كما تناولت الحلقة تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع الآثار الكارثية التي خلفتها الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير شمالي المغرب، بالإضافة إلى قصة ناشط ياباني يدعى إيتشيكو يامادا، ارتبط اسمه بسوريا لدى كثير من السوريين. كما تناولت الحلقة قصة بريطانية تتسوق مئات المنتجات عبر الإنترنت، وتكريم نادي إنجليزي لمشجع صغير بسبب قطعة دجاج. تقديم: أحمد فاخوري

المصدر: الجزيرة