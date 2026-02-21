شبكات "شبكات".. هجوم على والد وابنه بمصر والمحكمة العليا تتحدى ترمب

تناولت حلقة (2026/2/21) من برنامج “شبكات” مواضيع لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها، هجوم مروع على أب وطفله الصغير بعد صلاة التراويح بقرية باسوس في محافظة القليوبية المصرية.

كما تطرقت الحلقة إلى الاتهام الذي وجهته هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية لـ 3 مهندسين من وادي السيليكون بسرقة أسرار تجارية من غوغل وشركات أخرى، بالإضافة إلى رفض المحكمة العليا الأمريكية لقرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. تقديم: لين البديري

المصدر: الجزيرة