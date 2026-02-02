"شبكات".. الأمن السوري في الحسكة وانهيار تاريخي للذهب

تناولت حلقة “شبكات” تفاعل السوريين مع مشاهد دخول قوات الأمن السوري مدينة الحسكة وإزالة حواجز قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودلالات رمزية هذه المشاهد لدى السوريين.

كما تناولت حلقة (2026/2/2) من برنامج "شبكات" حالة الاستغراب التي أثارها كشف علماء من جامعات كوينزلاند وهارفارد وأكسفورد عن كوكب داخل مجرتنا يُحتمل أن يكون صالحا للعيش قبل أيام.

وتطرقت الحلقة إلى تقييم مستخدمي منصة "أبسكرولد" -خاصة الأمريكيين،- لتجربة تصفحه، وذلك في ضوء تصدر التطبيق قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات عن قدرة هذا التطبيق الجديد على كسر هيمنة العمالقة وتوفير مساحة حقيقية لحرية التعبير بعيدا عن مقص الرقيب.

ورصدت الحلقة انقسام آراء المتابعين حول مستقبل الذهب بعد تسجله أكبر تراجع يومي له منذ عام 1983، بعدما هبط سعر الأونصة إلى نحو 4600 دولار، بخسارة قاربت 10%.

تقديم: أحمد فاخوري