"شبكات" يناقش محادثات واشنطن وطهران وإقالة مدير سجن عراقي

تناولت حلقة برنامج “شبكات” تفاعلَ منصات التواصل مع الجولة الجديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف، وقرار إقالة مدير سجن العمارة بالعراق إثر نشر سجناء فيديوهات كشفت مخالفات إدارية.

كما استعرضت الحلقة ردود الفعل الساخرة والغاضبة للمصريين إزاء إحباط تهريب كنز فرعوني من أسيوط تجاوزت قيمته التقديرية 55 مليون جنيه، وضُبط بحوزة المتهم 509 قطع أثرية نادرة.

وتوقفت الحلقة أيضا عند موجة التعليقات التي أثارتها حادثة التمييز العنصري ضد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا، حين أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجهه إثر رقصته الاحتفالية.

تقديم: أحمد فاخوري