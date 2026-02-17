"شبكات" يتناول نقل مفاعل نووي أمريكي وغرق هافانا بالقمامة

تناولت حلقة (2026/2/17) من برنامج “شبكات” نقل وزارة الطاقة الأمريكية مفاعلا نوويا صغيرا بطائرة عسكرية، في إطار تجربة لتزويد الجيش الأمريكي بالطاقة خلال عملياته الميدانية.

كما استعرضت الحلقة مشاهد تكدس القمامة في شوارع هافانا بفعل أزمة الوقود وتشديد العقوبات، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي وصف فيها العاصمة الكوبية بـ"الفاشلة" داعيا إلى إبرام اتفاق.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى وفاة منتجة مسلسل "طهران" الإسرائيلي في أثينا وسط ترجيحات بانتحارها، وتكريم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لجنود قتلى بحي سكني فاخر، وقصة طائر جريح في ألمانيا لجأ بنفسه إلى طوارئ أحد المستشفيات طلبا للعلاج.

تقديم: أحمد فاخوري