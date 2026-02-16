"شبكات".. حفرة كبيرة في سومطرة الإندونيسية وتصريحات أوباما المثيرة للجدل

تناولت حلقة “شبكات” التفاعل مع حفرة كبيرة ظهرت فجأة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث عزا البعض هذه الظاهرة لتغيرات جيولوجية فيما أبدى آخرون استغرابهم من تكرار الظواهر الطبيعية التي لم تكن معتادة.

وكذلك عرضت الحلقة ما أثاره قرار الحكومة الإسرائيلية بتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما تسميه "أملاك دولة" من ردود فعل على مواقع التواصل، التي ساد عليها شعور غضب عارم، فقد وصف رواد المنصات الخطوة بأنها "شرعنة للسرقة" وضم فعلي للأرض الفلسطينية.

كما تطرقت الحلقة (2026/2/16) من برنامج "شبكات" إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حول الكائنات الفضائية المثيرة للجدل، وعرضت جانبا من ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعترافه بوجود كائنات فضائية، لكنه نفى رؤيتها بنفسه.

ورصدت "شبكات" تفاعل المنصات مع التفاصيل الأخيرة الخاصة بقضية مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي.

تقديم: أحمد فاخوري