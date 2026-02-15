"شبكات".. عودة "أب سكرولد" بعد اختفائه وقصة إلقاء 20 سبيكة ذهب بالقمامة

تناولت حلقة “شبكات” قصة إلقاء رجل خمسيني 20 سبيكة في القمامة حين كان ينظف منزله في إيطاليا، وتتجاوز قيمة مجموع السبائك 120 ألف يورو.

كما تطرقت حلقة (2026/2/15) من برنامج "شبكات" إلى موجة الغضب التي ضجت على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت شركة إسرائيلية صورة كشفت عن طريق الخطأ "لوحة التحكم" لبرنامج تجسس خبيث يستهدف مئات الصحفيين والناشطين حول العالم.

ورصدت الحلقة تفاعل المنصات فور إعلان وزراء خارجية أوروبيين عن استخدام "إيبيباتيدين"، وهو سم عصبي مستخرج من ضفادع أمريكا الجنوبية، في تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

وكذلك عرضت الحلقة أحدث التفاعلات بعد عودة تطبيق "أب سكرولد" للظهور مجددا على متجر "غوغل بلاي"، خاصة عقب اختفائه المؤقت الذي أثار جدلا واسعا.

وكان التطبيق قد تصدّر خلال الأسابيع الماضية قوائم التطبيقات الأكثر تحميلا، وانضم إليه ملايين المستخدمين، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمنصات البديلة عقب تداول أنباء عن انتقال ملكية الذراع الأمريكي لمنصة تيك توك إلى شركات أمريكية.