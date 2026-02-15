"شبكات".. حرب الجواسيس بين الصين وأمريكا

سلطت حلقة (2026/2/14) من برنامج “شبكات” الضوء على المواضيع التي لاقت تفاعلا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها، حرب الجواسيس بين الصين وأمريكا.

كما تناولت الحلقة الضجة التي أثارها مقطع فيديو يُظهر الممثلَين براد بيت وتوم كروز في مواجهة احترافية، والذي أُنتج بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.

وتطرقت الحلقة أيضا إلى التفاعل مع فضيحة احتيال ضخمة هزت متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى الجدل الذي يثار حول بودرة "جونسون" للأطفال، حيث تواجه شركة "جونسون آند جونسون" دعاوى قضائية في ولايات أمريكية بعد اكتشاف أن بودرة "تالك" تحتوي على ألياف مسرطنة.

تقديم: لين البديري