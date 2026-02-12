"شبكات".. بين فيضانات المغرب وتحذير ماسك من أزمة طاقة عالمية

تناولت حلقة (2026/2/12) من برنامج “شبكات” 4 ملفات متنوعة تتقاطع بين الطبيعة والتكنولوجيا والبيئة والأحداث الطارئة، في جولة تكشف كيف يفرض العالم من حولنا يوميا مشاهد تتجاوز أحيانا حدود المتوقع.

واستهلت الحلقة بتداعيات عاصفتي "مارتا" و"ليوناردو" اللتين ضربتا المغرب بشدة، وتسببتا في وفاة 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص.

حيث غطت الثلوج ما يزيد على 50 ألف كيلومتر مربع، بينما تجاوزت كميات الأمطار 110 مليمترات في عدة مناطق، وأوضح وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة أن السدود استقبلت نحو 6.5 مليارات متر مكعب خلال أسبوعين، وبلغ أكثر من 30 سدا نسبة امتلاء تجاوزت 80%، فيما امتلأ 11 سدا بنسبة 100%.

الطاقة والذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد التكنولوجيا والطاقة، حذّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من أزمة طاقة عالمية خلال 36 شهرا بسبب التوسّع المتسارع في الذكاء الاصطناعي.

وتستهلك مراكز البيانات الحالية أكثر من 460 تيراواطا/ساعة سنويا، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية مضاعفة هذا الرقم بحلول 2030، واقترح ماسك نقل مراكز البيانات للمدار الأرضي المنخفض للاستفادة من الطاقة الشمسية الفضائية.

وفي إطار الأحداث الطارئة، نفّذت طائرة "أريك إير" النيجيرية هبوطا اضطراريا بعد تعطل محركها الأيسر أثناء اقترابها من بورت هاركورت، وعلى متنها 80 راكبا.

وانتهت الرحلة بسلام دون إصابات، وأعلن مكتب التحقيقات في السلامة الجوية النيجيري إصدار تقرير أولي خلال 30 يوما.

وختمت الحلقة بمشهد استثنائي من أعماق المحيط، حيث وثّق علماء بحار قنديلا عملاقا يُعدّ نادرا منذ اكتشافه عام 1899 قبالة سواحل الأرجنتين، ويبلغ طول ذراعه 10 أمتار، أي ما يعادل طول حافلة مدرسية، ورُصد يسبح بانسيابية على عمق 250 مترا.

تقديم: أحمد فاخوري