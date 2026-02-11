"شبكات".. محاولة تهريب عَلق بمطار إسطنبول وكتب الرصيف بدمشق

تناولت حلقة (2026/2/11) من برنامج “شبكات” مواضيع مختلفة تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها، عملية تهريب فاشلة للعلق في مطار إسطنبول التركي.

وتطرقت الحلقة أيضا إلى تفاعل بعض المغردين مع محاولة اغتيال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ومع شروع الجزائر في تفريغ جزئي لمياه بعض السدود.

وتناولت "شبكات" كذلك موضوعا ثقافيا يتعلق بمعرض دمشق الدولي للكتاب، وأوردت تفاعل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع المعرض ومع الجناح الذي خصصه لبائعي الكتب المستعملة.

تقديم: أحمد فاخوري