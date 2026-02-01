شبكات "شبكات".. قصة مقدسي أجبر على هدم منزله وسرقةُ مجوهرات بوضح النهار بلندن

تناولت حلقة (2026/2/1) من برنامج “شبكات” أبرز الموضوعات التي لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها، فتح معبر رفح بشكل تجريبي محدود بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومصر.

اقرأ المزيد

كما سلطت الحلقة الضوء على قصة داود الجولاني من بلدة سلوان شرقي القدس، والذي أجبرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيته بيديه بمساعدة أطفاله. كما تناولت حادث سرقة محل مجوهرات بلندن في وضح النهار، وقصة روبوتات تتآمر للقضاء على البشر. تقديم: أحمد فاخوري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة