"شبكات".. فشل فيلم ميلانيا ترمب و"لوحة فارغة" تباع بآلاف الدولارات

تناولت حلقة (2026/1/31) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع ظاهرة “الفن اللامرئي” وبيع الفراغ بآلاف الدولارات وردود الأفعال المتباينة التي أثارتها هذه القصة.

كما رصدت الحلقة الغضب والحزن اللذين أثارتهما الصور القاسية القادمة من غزة لدى نشطاء عرب، فقد قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مناطق مدنية تحوي خياما للنازحين في خان يونس وشققا سكنية ومقرا للشرطة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ورصدت الحلقة تحول الفيلم الوثائقي للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترمب إلى مادة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تقارير صحفية كشفت عن إقبال ضعيف غير مسبوق على شباك التذاكر، بلغ ذروته ببيع تذكرة واحدة فقط في إحدى صالات لندن، رغم ميزانية الإنتاج الضخمة التي بلغت 75 مليون دولار.

وأثارت الهدنة المؤقتة في الحرب الروسية الأوكرانية، موجة واسعة من التفاعلات على مواقع التواصل، عكست انقساما واضحا في تقييم الخطوة ودلالاتها السياسية.

تقديم: أحمد فاخوري