"شبكات".. أسوأ لقب للاعبة تنس مصرية وجنوح حيتان بنيوزيلندا

تناولت حلقة (2025/1/9) من برنامج “شبكات” مواضيع منوعة تصدرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فوز لاعبة مصرية في كينيا بلقب أسوأ أداء في العالم بلعبة التنس، وما أثاره ذلك من سخرية وغضب.

كما تطرقت الحلقة إلى التفاعل الذي أثارته ظاهرة جنوح 15 من الحيتان على شواطئ نيوزيلاندا، مما أدى إلى نفوق 6 منها.

وتناولت "شبكات" أيضا العاصفة "غوريتي" التي تضرب القارة الأوروبية، وتسببت في خسائر في بعض الدول، إضافة إلى حالة من الهلع والخوف في أوساط السكان.

تقديم: لين البديري