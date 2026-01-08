"شبكات" ترصد سيارة نيمار الفريدة وتهديد أميركي لوزير فنزويلي

تناولت حلقة (2026/1/7) من برنامج “شبكات” جانبا مثيرا من حياة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعيدا عن المستطيل الأخضر، حيث نشر مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب سيارة “باتمان” التي يعرفها الصغار قبل الكبار.

واستغرق تصنيع هذه النسخة 3 سنوات بمشاركة فريق من 50 شخصا، وهي غير مخصصة للسير على الطرقات العامة لافتقارها لمتطلبات السلامة.

وعلى صعيد الصراعات الإقليمية، رصدت الحلقة ردود الفعل على تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب شمالي البلاد.

وأعلن الجيش السوري أن مواقع قسد العسكرية أصبحت أهدافا مشروعة وفرض حظر تجوال للمدنيين، في حين اتهمت "قسد" فصائل تابعة لوزارة الدفاع باستهدافها.

وبشأن الملف الفنزويلي، كشفت مصادر مطلعة لرويترز أن الإدارة الأميركية لوحت لوزير داخلية فنزويلا ديوسدادو كابيلو بأن مصيره سيكون مثل مصير الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو إن لم يلتزم بالمطالب الأميركية.

وتعتبر واشنطن كابيلو شخصية محورية قادرة على الحفاظ على الحد الأدنى من النظام، لكنها تخشى أن استهدافه المباشر قد يدفع مليشيات "الكوليك تيفوس" التي يسيطر عليها للنزول للشارع، ما ينذر بفوضى أمنية واسعة.

تقديم: لين البديري