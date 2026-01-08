"شبكات" يستعرض مأساة حلب وثورة الروبوتات

تناولت حلقة (2026/1/8) من برنامج “شبكات” موضوعات عدة تصدرت التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، تنوعت بين المأساة الإنسانية في سوريا والقفزة التكنولوجية في صناعة الروبوتات بالصين.

وافتتحت الحلقة بالمشاهد المؤثرة القادمة من حلب شمالي سوريا، حيث أثارت الاشتباكات المتصاعدة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية موجة قلق واسعة على مصير المدنيين المحاصرين.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد المدينة مواجهات عسكرية ضارية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رافقها قصف متبادل ومحاولات لفتح ممرات آمنة عبر العوارض وشارع الزهور.

وكشفت مقاطع الفيديو المتداولة حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة، بينما أفادت مديرية الشؤون الاجتماعية بأن أعداد النازحين نحو مناطق الدولة السورية تجاوزت 100 ألف شخص، في ظل تبادل الاتهامات بعرقلة الإجلاء والقصف العشوائي.

وانتقلت الحلقة لرصد الجدل الواسع حول روبوت صيني بشري الشكل أثار مشاعر متضاربة بين الإعجاب والقلق.

فالروبوت المعروف باسم "إتش 2" الذي طورته شركة "يونيتري روبوتكس" يمتلك قدرات حركية استثنائية تحاكي البشر بدقة مذهلة، مما دفع كثيرين لتشبيهه بشخصيات أفلام الخيال العلمي.

ويمتاز هذا الروبوت البالغ طوله 180 سنتيمترا ووزنه 70 كيلوغراما بامتلاكه 31 درجة حرية في المفاصل ومنظومة ذكاء اصطناعي متقدمة، رغم تأكيد الشركة المطورة أن الهدف ليس عسكريا بل للاستخدام في الإنقاذ والصناعة والمهام الخطرة.

تقديم: لين البديري