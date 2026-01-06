"شبكات" يتناول تفاعل العرب مع محاكمة مادورو وجدل حول راتب بايدن التقاعدي

أثار الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت تقارير أنه يحصل على أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الرؤساء الأميركيين.

كما تطرقت حلقة (2026/1/6) من برنامج "شبكات" إلى تفاعل المنصات العربية على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبلا ومحاكمته في نيويورك، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها انتهاكا للسيادة ومن سخر من التهم الموجهة لرئيس دولة نفطية.

كما رصدت الحلقة ما أثاره ظهور الرئيس السوري أحمد الشرع من جدل في أحد المحال التجارية بحي المزة في دمشق، خاصة وأن ظهوره جاء في توقيت حاسم بعد ساعات من انتشار إشاعات حول إصابته ودخوله في "حالة حرجة" داخل أحد المستشفيات.

تقديم: لين البديري