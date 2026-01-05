"شبكات" يتناول فيديو لمُسن يحيّي الجيش السوري وتهديدات ترامب لدول أخرى

تناولت حلقة (2026/1/5) من برنامج ” شبكات” مواضيع أثارت تفاعلا وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فيديو لمُسن يحيي الجيش السوري في ريف إدلب.

كما تطرقت الحلقة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول في أميركيا اللاتينية وخاصة كولومبيا وكوبا، إضافة إلى المكسيك، بعد اعتقاله لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو واقتياده للمحاكمة فوق الأراضي الأميركية.

ومن المواضيع التي ركزت عليها حلقة "شبكات"، العطل الذي يشُل حركة مطارات اليونان.

تقديم: لين البديري