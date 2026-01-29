برنامج "شبكات": جندي روسي متخف بزي بطريق وجدل حول عقوبات الكاف

عرض برنامج “شبكات” تفاعل رواد مواقع التواصل مع مشاهد لجندي روسي حاول الإفلات من مسيّرة أوكرانية، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على السنغال والمغرب.

كما رصدت الحلقة (2026/1/29) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع الجدل الواسع بعد العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعلى عدد من اللاعبين والمسؤولين من الجانبين، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى تفاعل المنصات مع خبر استعادة الصين توأم الباندا "شياو شياو" و"لي لي" من اليابان، وسط تساؤلات حول أبعاد تلك الخطوة، واستخدام بكين ثروتها الوطنية كأداة ضغط سياسي تعكس طبيعة علاقاتها مع القوى الدولية.

تقديم: أحمد فاخوري